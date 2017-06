Vuoi fuggire dal caldo? Roccaraso è quello che ci vuole

12 giugno 2017

in Abruzzo, Endurance

Neve e temperature rigide durante buona parte dell’anno ma in estate, se vuoi cercare refrigerio magari portandoti a casa una qualifica, la destinazione può essere Roccaraso.

Il 25 giugno se vuoi fuggire dalla calura della città o della campagna, gli Altopiani di Abruzzo possono essere la tua via di fuga ideale, il “buen ritiro”, anche solo per un week-end.

Oltre a partecipare alla prima edizione del Roccaraso Endurance Master che prevede una CEI1* oltre alle regionali e under 14, potrai godere dell’immensità della natura che da queste parti non si è risparmiata.

Ottimi cibi legati rigorosamente alla tradizione locale e sopratutto vino, buon vino.

Ad intervenire come sponsor dell’evento equestre la nota cantina Duchi di Castellucci che produce vini biologici di alta qualità.