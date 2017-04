Vita di scuderia, prestare attenzione alle assicurazioni

13 aprile 2017

La materia assicurativa è tra le più complesse ed importanti nella “vita di scuderia”.

Essa, purtroppo, sovente, viene sottovalutata e non approfondita adeguatamente.

La FISE ha diramato un comunicato ufficiale sulla fattispecie assicurativa, di seguito trascritto integralmente.

«La FISE ricorda a tutti i suoi tesserati che secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione stipulato tra la Federazione e la compagnia assicurativa Mag-Jlt è possibile aderire volontariamente ad alcune polizze integrative per ottenere un’estensione della copertura in caso di sinistro. Questa opportunità nasce per garantire a tutti i tesserati prodotti mirati e per soddisfare al meglio le specifiche esigenze di protezione assicurativa.

Le due polizze integrative – delle quali alleghiamo in calce alla presente news un prospetto comparativo – prevedono un impegno economico modesto (15 o 30 euro annuali), presentano un ottimo rapporto qualità prezzo e, in caso di infortunio, conferiscono un importante valore aggiunto alla polizza base obbligatoria.

I tesserati che vorranno effettuare tale upgrade, e in base all’opzione prescelta, avranno la possibilità di accedere ad una serie di maggiori coperture relative alla riduzione della percentuale della franchigia, all’aumento dei massimali per gli eventi previsti o per esempio all’inclusione delle diarie da ricovero e rimborso spese mediche».

Dedicare del tempo allo studio di quanto sopra è, senza ombra di dubbio alcuno, un investimento intelligente.

Filippo Caporossi