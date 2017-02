Verso il futuro con Sportendurance.it

23 febbraio 2017

in Endurance

Di nuovo qui, insieme, per proseguire la bellissima esperienza che, iniziata sette anni fa (primavera 2010), già mi aveva visto tra i collaboratori di sportendurance.it, grazie alla fiducia reciproca, mai veduta meno, con il direttore Luca Giannangeli.

Da quel tempo tante cose sono cambiate, in meglio: conclusa la formazione e gli studi mi sono iscritto all’Ordine dei Giornalisti e, per quel che concerne la disciplina dell’Endurance, ho intrapreso anche la carriera di ufficiale di gara. Dal tardo 2016 sono Giudice Nazionale di Endurance.

Coniugare la passione per la nostra disciplina e l’avvincente adrenalina che mi trasmette la professione credevo non fosse possibile. Mi sbagliavo: grazie a sportendurance.it questo “sogno” si è trasformato in realtà.

La grande famiglia di sportendurance.it è a disposizione di tutti, nessuno escluso, affinché la comunicazione, quella del colloquio e della strada comune, non si interrompa mai più.

Felice di essere “tornato a bordo”, ottimista come mai ho smesso di essere.

Buona lettura!

Filippo Caporossi