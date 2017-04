Uniamoci per l’Endurance italiano

19 aprile 2017

in Endurance

Il nostro amatissimo sport ha bisogno di comunicazione e di crescita mediatica. Da professionista del settore dell’informazione (svolgo la professione di giornalista, anzitutto nel variopinto mondo della Pubblica amministrazione italiana), cari amici enduristi, vi dico che l’Endurance attrae; ma occorre spiegarlo. Parimenti alle discipline olimpiche dell’equitazione, molte dell’Atletica leggera e il Calcio (son o esempi), anche l’Endurance ha un grande potenziale che, però (questo il nodo di fondo), non si esprime come dovrebbe. Perché? Qualche idea per cercare di scioglierlo: Dobbiamo andare d’accordo tra di noi, ecco la prima urgenza che, a ben osservare, sarebbe utile affrontare per il bene dell’ Endurance italiano. No, dunque, alle chiacchiere, alle inutili baruffe e, soprattutto, alle azioni tese a dividere. L’ Endurance è di tutti, nessuno escluso. Questa verità non dimentichiamola: i cosiddetti “numeri” si materializzano se, e solo se, gli appassionati di Endurance fanno salire il cavallo sul trailer e si recano in qualsiasi campo di gara. Poco – per non dire nulla – importa quale, per far cosa e con quale risultato. Impegnamoci ad messaggeri delle positività dell’ Endurance, una buona pratica che, a quanto pare, sovente rimane una mera intenzione, null’altro. Allarghiamo la base, in questo, per fortuna, qualche segnale positivo c’è.

L’ Endurance ha bisogno di tutti: oltre ogni differenza uniamoci per un futuro prospero e sereno. Crediamoci, insieme.

Filippo Caporossi