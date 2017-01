Un 2016 alla grande per la Kp Endurance Alessandria

13 gennaio 2017

in Endurance, Piemonte

Ottimo 2016 per i binomi della Kp che hanno dominato il Campionato Regionale Piemontese della Cen B, vincendo tutte le tappe e conquistando anche il primo posto del Campionato Regionale con Patella/Matea e il terzo posto con Petrelli/Errex.

Si comincia con la gara di Neive (CN) a marzo dove Mollo/Mieta, Tallone/Diablo, Patella/Matea e Patria Indian KP Helios si insediano ai primi quattro posti, nella cen A Bersano Stefania e Pebble Gallery sono secondi.

Si prosegue con Bairo (TO) nella seconda tappa di Campionato Piemontese dominata da Samuel Patella e Matea che si aggiudica anche una meritatissima B.C..

Nella stessa location nella cen A Adriano Patria e Indian Kp Helios, conquistano il secondo posto e la BC seguiti da Rebecca Nicoli su Rita Baia cavalla di proprietà di Adriano Patria, nella esordienti due cavalli al debutto e due podi per Nicolò Tallone su Alfabia Jahriat primo e Antonello Noviello su Kp Siham terzo.

A maggio si corre a Bubbio (AT) ma la musica non cambia, è sempre Patella con la sua Matea che vince la cen B seguito a ruota da Petrelli/Errex che si aggiudica anche la B.C.; terzo gradino del podio nella cen A per Patria/Rita Baia.

A Capriata a Giugno cambio di binomio ma non di risultato per Mollo che, con Quassia Distinta, vince la cen B mentre Milia Sara e Malike si piazzano al terzo posto nella Esordienti.

Ultima di campionato a Pietra Marazzi a Settembre, ma i colori del vincitore della cen B rimangono sempre quelli della Kp grazie a Petrelli e Errex che ottiene anche la terza B.C. consecutiva; secondo posto e B.C. anche per la giovane Cassinelli e Wrozs nella cen A.

In Piemonte si corre ancora a novembre a Bairo e lo zampino ce lo mette Tallone che con Alfabia Shaib si classifica secondo.

Ottimi i risultati anche a livello internazionale ad iniziare dall’ottima prestazione di Adriano Patria che in terra di Francia a Usez ottiene un lusinghiero 18° posto con un cavallo nato, allevato e allenato in casa India KP Helios; il cavallo si fa notare tanto che viene immediatamente acquistato da una scuderia emiratina.

Si prosegue con il podio interamente della Kp nella cei** due giorni di Torgnon: vince Patella/Matea, seguito da Petrelli/Errex (B.C.) e Milia Giuseppe/Texalina; nella cei* vittoria e B.C. di Mollo/Quassia, vittoria che si ripete, questa volta nella cei** di Travagliato.

La stagione termina con la vittoria a Follonica di Bruno Mollo e la sua Quassia Distinta nella finale Mipaaf 7 anni Cei**

Per cavalieri “amatoriali” risultati di tutto rispetto.

.