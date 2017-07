Ultimo giorno per le FEI di Torgnon

Alle 24 di oggi scadrà il termine per iscriversi alle gare FEI.

Torgnon è un’occasione unica per vivere il vero endurance e la sua essenza in mezzo la natura.

La foto che vedete è stata scattata in occasione della gara del 2011 quando i droni ancora non esistevano!

I nostri fotografi furono accompagnati a fare ricognizione del percorso in elicottero perchè il luogo merita di essere visto dal basso ma anche dall’alto!

Si ricorda che sarà possibile iscriversi alle regionali fino al 7 luglio.

Mentre scriviamo il contatore segna 76 binomi al via.

Iscriviti ora su www.enduranceonline.it