15 giugno 2017

in Endurance

L’ atleta azzurro Pietro Maria Moneta, nel fine settimana 16 – 17 giugno 2017, gareggerà in Croazia.

In quel di Garcin l’ ingegnere, in sella a Psyche du Verdot, si cimenterà in un CEI2* (120 km).

In bocca al lupo!

Filippo Caporossi