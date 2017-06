Torgnon: circa 200 box immersi in una cornice da fiaba

22 giugno 2017

in Endurance, Valle D'Aosta

A Torgnon le attenzioni come sempre, sono rivolte prima al cavallo e al suo benessere poi al contorno.

Oggi grande fermento e viavai di mezzi al parterre di gara di Torgnon in Valle d’Aosta.

Circa 200 box sono stati allestiti nella area predisposta; a far da cornice alle strutture, come vedete dalla foto, boschi e montagne che parlano da soli.

Attenzione al cavallo è anche pensare al tetto dei box realizzato in PVC e non in classica lamiera e ancora ombreggianti nonchè grandezza dei ricoveri di m 3,10 x 3,10 !

In tantissimi hanno puntato sul fresco delle montagne lasciando l’afa delle città e delle zone di mare; un’opportunità per ritemprare corpo e mente sia dei cavalli che dei tanti che approfittano evidentemente della gara per rigenerarsi.

Mentre scriviamo arrivano le prime adesioni soprattutto da paesi stranieri.

Iscrizioni su www.enduranceonline.it