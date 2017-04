29 aprile 2017

Giornata importantissima quella di oggi, sabato 29 aprile 2017, per l’ Endurance internazionale: è in corso il CAMPIONATO SPAGNOLO, in quel di Tordera.

Seguiamolo insieme:

https://racemap.com/player/raid-tordera-cei3-160-km_2017-04-29/

Filippo Caporossi