Stage di Endurance in Friuli V.G. con Jean Michel Grimal

21 novembre 2016

in Endurance, Friuli Venezia Giulia

Alle ore 14.00 del prossimo 3 dicembre si terrà a Vivaro (Pn), presso il centro equestre Magredi, un interessante stage di endurance condotto da Jean Michel Grimal e con la partecipazione di Emiliano Serioli.

L’iniziativa è a cura della sempre attiva Associazione Serenissima Cavalli che ringraziamo per lo sforzo e la passione dimostrata.

Per chi non conoscesse il maniscalco e tecnico francese, di seguito trovate in allegato una sua breve presentazione, unitamente al programma dettagliato dello stage.

Gli argomenti che verranno trattati spazieranno dalla scelta del cavallo da endurance, alla ferratura, passando per alimentazione e tipologia di allenamento.

Non resta che iscriversi…