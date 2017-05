SORRISI ed EMOZIONI a “LA BOSANA” grazie al PARA ENDURANCE

23 maggio 2017

L’ eco del bellissimo evento svoltosi il 29 aprile scorso, presso “La Bosana”, è ancora avvertibile: successo straordinario. L’ ultimo sabato di aprile, infatti, si è tenuto uno stage (con simulazione di gara) dedicato ai ragazzi “speciali” . L’iniziativa, che ha avuto da subito il sostegno del CR Fise Emilia Romagna e della famiglia Origgi, è stata caratterizzata da entusiasmo e e commozione. I protagonisti, decisamente a loro agio in sella nella campagna e sulle colline della Val Luretta, hanno percorso l’anello disegnato, con i loro nuovi amici e in compagnia di quanti, con pragmatismo, si sono prodigati alacremente per la riuscita della manifestazione.

L’Endurance è una disciplina equestre alla portata di tutti, anche di chi si avvicina al cavallo per ragioni riabilitative.

Ecco l’ Endurance che voglio: tra la gente, per la gente!

Filippo Caporossi