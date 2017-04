SCHEDA BEST CONDITION: un documento importante

29 aprile 2017

in Endurance

Sovente accade che l’ assegnazione della Best Condition, anzitutto in delle gare di velocità (dalla CEN B), avvenga ponendo in essere, da parte della Giuria e della Commissione Veterinaria di giornata, modus operandi che, seppur conformi al dettato regolamentare vigente, tra essi potrebbero (il condizionale è d’obbligo!) non avere la totale comprensione, e con essa l’ apprezzamento, dei concorrenti e dei team, perchè diversi.

Di seguito è disponibile la Scheda Best Condition: il documento ufficiale (FEI – FISE) grazie al quale il Collegio Giudicante attribuisce l’ ambito riconoscimento.

SCHEDA BEST CONDITION – Velocità

Filippo Caporossi