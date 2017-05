SARDEGNA OCCITANIE CHALLENGE FESTIVAL 2017: 3 chanches per partecipare

3 maggio 2017

in Endurance, Sardegna

The HH SHEIKH MANSOOR BIN ZAYED AL NAHYAN SARDEGNA OCCITANIE CHALLENGE FESTIVAL 2017, un lungo nome per un doppio evento che avrà una scia altrettanto lunga.

L’Horse Country Resort di Arborea aprirà le danze dal 30 giugno al 1 luglio con il round 1 dell’Occitanie Endurance Challenge, un mini-campionato di due tappe che culminerà a Negrepelisse, in Francia dal 22 al 25 settembre.

3 saranno le possibilità di partecipare al Challenge, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Le categorie sono il CEI** HH SHEIKH MANSOOR BIN ZAYED AL NAHYAN 120 km, il CEI** LADIES CLASSEMENT HH SHEIKA FATIMA BINT MUBARAK LADIES CUP 120 km

CEI** in INDIVIDUAL CLASSEMENT e la HH SHEIKA FATIMA BINT MUBARAK LADIES CUP 120 km.

Per partecipare al Challenge, è necessario prendere parte ad entrambe le gare, in Sardegna e in Francia, con lo stesso cavallo o con un cavallo differente.

