21 marzo 2017

in Endurance, International, Sardegna

Un viaggio attraverso mari Smeraldini, incantevoli spiagge bianche come la neve e natura selvaggia. Questa è la Sardegna dove l’Horse Country Resort Congress & SPA di Arborea, in provincia di Oristano, è pronto ad ospitare una delle gare internazionali di endurance più importanti d’Europa: il Sardegna Endurance Festival, un evento targato H.H. Sh. Mansoor bin Zayed Al Nayan Festival. Il meraviglioso video di presentazione che trovate in fondo all’articolo, potrà darvi più di un’idea riguardo ciò che aspetta ciascuno di voi, se sceglierete di prendervi parte.



In calendario dal 29 Giugno al 2 Luglio prossimi, e con un media partner d’eccezione quale è la rivista internazionale Sport Endurance EVO, nostra gemella in lingua inglese, l’evento si caratterizza per essere uno dei più spettacolari di questo circuito che porta il grande endurance equestre internazionale in giro per il mondo. Di tutto rispetto anche la scelta del comitato organizzatore di rimborsare ben 400,00 €uro per le spese di traghetto ai primi 70 cavalli che si iscriveranno entro il 1 Maggio 2017! Per qualsiasi informazione e per vedere tutto quanto riguarda la manifestazione, potete fare riferimento al sito ufficiale, e scaricare la brochure ufficiale a questo link.