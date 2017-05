Sardegna Endurance Festival 2017: sicurezza e confort per cavalli e cavalieri

15 maggio 2017

in Endurance, Sardegna

L’evento internazionale di endurance in Sardegna targato H.H. Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, è alle porte.

L’Horse Country Resort di Arborea è in trepidante attesa per il “Sardegna Endurance Festival 2017″, una kermesse a 360° con al centro il cavallo e il suo benessere.

E’ tempo dunque di organizzare il viaggio che in parte verrà pagato dal Comitato Organizzatore: esso ha deciso di andare incontro ai cavalieri e alle spese sostenute per la trasferta, quest’ultima miscela perfetta tra sport e vacanza.

Ai primi 70 cavalieri che si iscriveranno alla gara entro il 21 maggio 2017 verrà erogato un rimborso spese trasporti di 400 € a cavallo.

Tale rimborso verrà consegnato presso Horse Country Resort il giorno dell arrivo ed esclude binomi provenienti da Sardegna e Corsica

CONVENZIONI