San Rossore rilancia: il montepremi supera 500 mila €

19 giugno 2017

in Endurance, Toscana

Come in una partita di poker, il Comitato Organizzatore di HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival, rilancia lasciando i competitors seduti al loro tavolo con le carte in mano.

Mezzo milione di Euro e più il bottino messo al centro del tavolo verde, come si evince dal Comunicato Stampa di SistemaEventi che segue e che cura l’evento toscano.

Mai si era visto un montepremi come questo in Europa e in Italia.

Meglio, con 950 mila Euro, aveva fatto solamente la tappa del ricco Global Champions Tour ma di salto Ostacoli, disciplina Olimpica che fece tappa a Roma.

Comunacato Stampa – “Il primo evento di San Rossore è destinato ad occupare una delle pagine più importanti della storia dell’endurance mondiale.

Toscana Endurance Lifestyle 2017 nella giornata di Domenica 16 Luglio ospiterà, ancora una volta come fu nel 2016, la prima data e unica tappa italiana del prestigiosissimo HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival con le categorie CEI 3*, CEI 2* e CEI 2* Ladies.

Ma, oltre all’importanza dell’evento in sé, il vero e proprio primato verrà raggiunto perché le gare di Domenica 16 Luglio avranno il più alto montepremi della storia dell’endurance nella Comunità Europea, una cifra che sommata a tutti i benefit offerti ai vari cavalieri supererà 500.000 Euro, ovvero mezzo milione di euro!

Mai si era visto un montepremi così alto e se è vero che sono molti i motivi che spingono i moltissimi atleti a partecipare a Toscana Endurance Lifestyle 2017, come ad esempio fare endurance con i migliori cavalieri del mondo su uno dei migliori percorsi a livello mondiale, quello offerto dalla Tenuta di San Rossore, i benefit offerti e il montepremi strabiliante attirerà un numero pazzesco di cavalieri…

Si resta quasi increduli a scriverne, ma questi sono i benefit e il montepremi offerto dall’ HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival di Domenica 16 Luglio a San Rossore – Pisa.

Non ci sono davvero scuse per non partecipare…”