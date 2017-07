Roccaraso: gara promossa a pieni voti con alti margini di miglioramento

in Abruzzo, Endurance, International

La giornata di ieri, domenica 25 giugno 2017, è stata piuttosto positiva per l’ Endurance italiano: a Roccaraso (Aq) si è svolta una bellissima giornata di sport, grazie alla prima edizione della kermesse “Roccaraso Endurance Master”.

La formula vincente, quella che ha previsto la CEI1* e le categorie regionali, valevoli per la Coppa Abruzzo 2017, è stata premiata dagli atleti e dai tantissimi cittadini che, incuriositi, hanno affollato la piana del campo gara.

Si, a Roccaraso, come quasi mai accade, purtroppo, c’è stata un’ interessante interazione tra gli addetti ai lavori e la gente comune che, un po’ stupita , ha chiesto e si è informata, ponendo la domanda: “Cos’è l’ Endurance?”.

Crediamo che sia stata questa la “vittoria” più grande del comitato organizzatore e di chi, sin da subito, ha creduto alla potenzialità dell’ evento che, con qualche accorgimento in più, è candidabile ad ospitare delle interessanti e qualitative Cei2*.

A visite veterinarie ultimate, dopo una giornata dominata dal caldo, Damiano Clementi si è imposto nella categoria internazionale in programma, la CEi1* di 84 km.

Interessante ed apprezzabile il livello dei binomi che si sono cimentati nelle categorie regionali.

In archivio una bellissima giornata di Endurance, italiano ed abruzzese, in quel di Roccaraso.

Alla prossima!

Filippo Caporossi