21 giugno 2017

in Abruzzo, Endurance

In occasione della prima edizione di Roccaraso Endurance Master, il ristorante Rifugio Campetto degli alpini, che si trova nell’area di partenza della gara, organizza per la sera di sabato 24 giugno, la caratteristica cena in baita.

Ad attendere i tanti che hanno voluto aderire a questa “prima esperienza” di endurance per la rinomata stazione sciistica di Roccaraso, il “menù del fantino”, rigorosamente con prodotti tipici locali.

E’ gradita la prenotazione al 3441719648 (Trilli Giannicola)