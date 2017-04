Rimborso tesseramento 2017, la Fise chiarisce e delucida in merito

3 aprile 2017

Dallo scorso 8 marzo è stata attivata, dalla Fise, la funzione rimborso; riservata, per l’anno in corso, a quanti usufruiscono di agevolazioni o di esenzione delle quote, come da normativa vigente.

«Qualsiasi forma di rimborso – scandisce la Federazione – sarà corrisposta unicamente sul carrello del circolo ippico di appartenenza al momento del tesseramento 2017. Non è tecnicamente possibile adottare forma di rimborso individuale, se nella casistica oggetto di regolamentazione ad hoc».

«Bisogni e meriti», uno slogan? Forse. Nell’equitazione è stato trasformato in realtà, almeno in parte. Una buona ragione per sentirsi fiduciosi ed ottimisti.

Filippo Caporossi