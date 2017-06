Ricca, ricchissima San Rossore

14 giugno 2017

H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival

By SistemaEventi.it – Una delle pagine più importanti della storia dell’endurance mondiale sarà sicuramente scritta dal primo evento di Toscana Endurance Lifestyle 2017, che, nella giornata di Domenica 16 Luglio ospiterà la prima data e unica tappa italiana del prestigiosissimo HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival con le categorie CEI 3*, CEI 2* e CEI 2* Ladies.

Oltre che dall’elevata importanza evento, le competizioni di Domenica 16 luglio saranno impreziosite dal più alto montepremi della storia dell’endurance nella Comunità Europea, una cifra che sommata a tutti i benefit offerti ai vari cavalieri supererà i 300.000 Euro!

Mai si era visto un montepremi così alto e se è vero che sono molti i motivi che spingono i moltissimi atleti a partecipare a Toscana Endurance Lifestyle 2017, come ad esempio fare endurance con i migliori cavalieri del mondo su uno dei percorsi più entusiasmanti e tecnici a livello mondiale, quello offerto dalla Tenuta di San Rossore, i benefit offerti e il montepremi strabiliante attirerà un numero pazzesco di cavalieri.

Questi sono i benefit e il montepremi offerto dall’ HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival di Domenica 16 Luglio a San Rossore – Pisa.

HH SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM ENDURANCE CUP FESTIVAL

Domenica 16 Luglio

CEI 3* 160km – CEI 2* 120km – CEI 2* Ladies 120km

OLTRE 300.000 EURO…

BENEFIT:

– Box e iscrizioni gratuite per tutti i cavalieri partenti

– Rimborso Spese riconosciuto al proprietario intestatario del passaporto del cavallo partente per:

1.500 euro per 1 cavallo

2.000 euro per 2 cavalli

2.500 euro per 3 o più cavalli

– Inviti per i primi 3 cavalieri classificati non UAE in tutte le categorie a Dubai per l´HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP 2018

– Meydan Riders Lounge aperta a tutti i cavalieri Domenica 16 Luglio

MONTEPREMI per ogni categoria:

6.000 euro 1° classificato

5.000 euro 2° classificato

4.000 euro 3° classificato

3.000 euro 4° classificato

2.000 euro 5° classificato

1.000 euro a tutti i cavalieri che porteranno a termine la gara in tutte le categorie dalla 6° posizione in poi

