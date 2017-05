Provaglio d’Iseo: un successo

12 maggio 2017

in Endurance, Lombardia

Il Comitato Organizzatore della scorsa gara di Provaglio d’Iseo è sempre molto modesto nelle affermazioni! 109 partenti dei quali ben 91 finiscono la gara, non è proprio un numero malvagio!

Scherzi a parte, Provaglio è stato un successo soprattutto per i cavalli vista l’alta percentuale citata di cavalli che hanno passato la visita finale.

L’organizzatrice della competizione equestre, Cesarina Ciocchi del Centro Ippico Ambassador, ha dichiarato post gara:

“Che dire, la giornata è andata tutto sommato bene, molta era la preoccupazione vista la pioggia dei giorni scorsi e della notte precedente la gara; siamo stati obbligati a rivedere qualcosa sull’organizzazione e fare qualche aggiustamento dell’ultima ora.

Il mattino il cielo era grigio e cupo facendo schizzare la nostra tensione alle stelle, ma per fortuna niente pioggia e tutto è andato per il meglio.

Il percorso è stato apprezzato e la sua qualità ha contribuito a rendere la giornata piacevole ai più.

Colgo l’occasione per ringraziare veterinari e giudici che hanno gestito al meglio i 109 cavalli presenti all’Ambassador.”

Il cartellone di gara prevedeva anche l’attesa CEI1* che ha visto ai nastri di partenza ben 24 binomi.

A mettere tutti in riga ci ha pensato Bruno Mollo su Mieta seguito da Ramon Naboni su Felix e dalla best condition di Quartz du Fausset di Alba Giuliano.

La CEN B è andata a Jessica Vielmi che mette al collo di Cabir el Segna anche il premio best condition. Completano il podio Valentina Colombo su Quavinco ed Elena Lanfranchi su Mersuch XXV-18.

LA CEN B/R è andata a Marco Frassi su Paslaw mentre nella CEN A troviamo in alto Erine Bari su DC Monamis (b.c.). Sulla esordienti salutiamo Martino Bridi e Mistery in testa e nella debuttanti Carla Villa su Pa (b.c.).

Infine nella deb. non Agonisti vittoria per Anna Savoldelli su Boemil Gladiatours.

L’appuntamento con il Centro Ippico Ambassador di Provaglio d’Iseo e con l’endurance è per il prossimo autunno; grandi novità in vista!

CLASSIFICHE