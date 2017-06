Prossima FEI il 25 giugno a Roccaraso

5 giugno 2017

in Abruzzo, Endurance

Archiviato il lungo week-end di San Vito al Tagliamento, gli occhi sono puntati in Abruzzo, a Roccaraso per la precisione.

Il cartellone di gara del 25 giugno prossimo prevede un’altra importante chance di qualifica per i cavalli con la CEI1* che si correrà nella rinomata stazione sciistica.

Temperatura decisamente diversa da San Vito attende i cavalieri che vorranno essere presenti nella prima edizione della “Roccaraso Endurance Master”.

Qualifica per i cavalli ma anche allenamento in quota per alcuni di loro perchè ricordaimoci che correre a 1.000 metri e più di altezza giova al fisico sia del cavallo che del cavaliere.

Non resta che iscriversi in una delle categorie regionali o FEI e prenotare un week-end al fresco del verde Abruzzo

Iscrizioni su Enduranceonline