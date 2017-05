Pronti i Road Book per gli Assoluti

Il Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti di Endurance 2017 ha fatto pervenire proprio oggi in redazione i file dei road books per gli equipaggi di Assistenza dei cavalieri in gara, impegnati su tutti e tre gli anelli della manifestazione.

Composta da due anelli più lunghi (blu e rosso) ed uno più breve (giallo), andranno come di consueto a comporre il tracciato di gara delle varie categorie, venendo percorsi alternativamente dai binomi in corsa.

Vi invitiamo quindi a scaricare subito i due file qui sotto, così da poter cominciare a studiare i percorsi tramite uno qualsiasi dei servizi di mappatura interattiva presenti in rete, e come sempre una raccomandazione in più per quando sarete su strada: abbiate occhi anche per gli altri, che laddove dovesse venire a mancare la loro attenzione, la vostra possa sopperire ed evitare qualsiasi spiacevole incidente.