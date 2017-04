Pony ed Under 14: Crescita considerevole nel Lazio

17 aprile 2017

in Formazione, Lazio, Regionali

I settori “ludico” e “junior” sono facce della stessa medaglia: il rinnovamento dell’ Endurance italiano, stagione dopo stagione.

Questa verità, tanto ovvia, quanto ostica ad alcuni, sembra aver trovato terreno fertile nel Lazio dove, nella corrente programmazione, è ben calibrato lo spazio dedicato ai giovanissimi in sella ai pony e ai “più grandi”, ovvero gli “Under 14”. Il giornalista in firma, presente lo scorso 2 aprile a Viterbo (II^ tappa Campionato regionale Fise Lazio Endurance “Under 14” e “Pony”) ha raccolto le impressioni del consigliere regionale Fise Lazio, Alessandro Salari, e dei “fiduciari regionali Endurance”, ovvero il dottor Fabrizio Pochesci e il tecnico e giudice nazionale di Endurance Maurizio Paolucci, che hanno affermato:

«Con la prudenza che richiede la situazione, considerata la novità, esterniamo con voce ferma e corale la nostra personale soddisfazione per il successo che sta avendo la progettualità posta in essere riservata agli “enduristi senior di domani”. Il prossimo impegno in calendario è fissato presso l’Asd “Il Vecchio Gufo” a maggio, domenica 14. Crediamo fortemente nelle potenzialità del vivaio, curato magistralmente dalle scuole presenti in tutto il territorio regionale».

Con ottimismo verso il futuro.

Filippo Caporossi