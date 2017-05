Piemonte: 5° raid del Monferrato

26 maggio 2017

in Endurance, Piemonte

Continua il campionato endurance Piemonte con uno storico ritorno.

Dopo qualche anno di stop, torna ad organizzare un evento di endurance Cascina Soleverde di Alfano Natta in provincia di Alessandria.

Graditissimo tra gli appassionati questo ritorno, lieti di riassaporare vecchie sensazioni in una location davvero bellissima.

La tappa numero 4 del campionato endurance Piemonte si correrà su un percorso caratterizzato da boschi e colline tipiche della zona del Monferrato.

Non resta che segnare in calendario la data del 15 Giugno ed iscriversi su Enduranceonline.