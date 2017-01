Per il 2017, un pieno di novità!

In Risalto 2 gennaio 2017

Da oggi si apre un nuovo capitolo per Sportendurance.it: la diffusione sempre maggiore di smart devices ha portato le persone ad essere sommersi da una quantità enorme di informazioni, molto più di quante fosse abituata a gestire normalmente, e questo ha comportato un parallelo calo dell’attenzione rivolta a ciascuna di queste informazioni; ecco che quindi si rende necessario, per mantenere alto l’interesse nei confronti della disciplina e degli eventi che la caratterizzano, limitare il numero delle proposte a quelle qualitativamente più elevate ed in grado di donare le maggiori soddisfazioni a chi decidesse, in qualsiasi veste, di prendervi parte: atleti, crew, pubblico, sponsor, personale di supporto.

La scelta più ovvia è stata quella di limitare l’accesso alle nostre promozioni solamente a quei comitati organizzatori che avranno voglia di investire nella comunicazione, che vedano l’apporto delle nostre professionalità come una risorsa e come un modo per canalizzare l’attenzione degli atleti e dei team nel modo giusto, creando la più naturale aspettativa in coloro i quali dovranno partecipare per contribuire a rendere un evento qualcosa di unico ed incredibile, com’è giusto che sia.

Nella sua nuova pelle, Sportendurance.it ha deciso di raccogliere tutti i servizi offerti all’interno di tre blocchi, con costi chiari e palesi, in modo che chiunque possa in pochi attimi scegliere quali sono i più adatti alla propria manifestazione ed al proprio budget, e risparmiare un sacco di tempo nel momento in cui ci contatterà. Verifica tutte le opzioni a questa pagina.

Solamente il servizio più completo, l’Optimum, potrà essere ulteriormente arricchito con l’inserimento di ulteriori due servizi offerti a pagamento, ovvero la presenza di nostri inviati direttamente sul luogo della manifestazione per l’intera durata dell’evento, così come possiamo offrire un fascicolo dedicato esclusivamente alla manifestazione, sia in formato elettronico PDF che in formato cartaceo, da offrire poi al proprio pubblico.

Voi chiedete, noi facciamo: il perfetto mix per il successo!