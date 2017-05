Obiettivo centrato a Provaglio d’Iseo

4 maggio 2017

in Endurance, Lombardia

Centrato in pieno l’obiettivo al Centro Ippico Ambassador di Provaglio d’Iseo.

Il dato molto importante non è il numero totale dei binomi che prenderanno il via alla gara, 75 partenti mentre scriviamo, ma il numeretto vicino alla scritta “esordienti”.

Parliamo di 26 esordienti, dato davvero confortante e che fa ben sperare per il futuro.

Completano il cartellone gli 11 che si misureranno nella CEI1*, categoria questa che spesso rappresenta un passaggio, una qualifica, un trampolino di lancio per il vero endurance che comincia con i 120 km. e i fatidici 160 km.

In bocca al lupo a tutti

In foto il vincitore dell’edizione 2016 in CEI2 (1° place and best condition) per Giacomino Campagnoni con Ostro