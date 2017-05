Novara: promossa la terza tappa Piemonte

9 maggio 2017

in Endurance, Piemonte

Il giudizio dei presenti a Morghengo, Novara è stato unanime: “questa location meriterebbe gare più importanti” e chissà se non si avvererà questo auspicio, aggiungiamo.

La cornice era veramente quella delle grandi occasioni sia per quanto riguarda riguarda il campo gara, ampio e curato, sia per il percorso; i binomi presenti hanno goduto di viste meravigliose che in questo periodo dell’anno offrono il meglio di sé, parliamo di scorci tra risaie e boschi il tutto condito dall’estrema gentilezza e cortesia che li attendeva all’arrivo.

65 i binomi che hanno animato la terza tappa Piemonte, numero che fa ben sperare per il circuito endurance della regione.



La gara lunga che ha visto ai nastri di partenza 14 riders, è stata vinta dal piemontese “veterano” Catalano Vincenzo su Alfabia (b.c.); la CEN A è andata a Paolo Galli su Nevosu, sempre piemontesi.



La categoria esordienti e stata vinta da Commod Elena su Edessa Bosana (b.c.) binomio quest’ultimo valdostano e infine la debuttanti è andata a Maestri Agnese su Almarok.

CLASSIFICHE