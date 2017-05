Massaggi al Campionato Italiano 2017

16 maggio 2017

in Endurance, Friuli Venezia Giulia

Il prossimo 2 giugno prenderà il via la kermesse italiana a San Vito al Tagliamento (Pn) che assegnerà i titoli di Campioni Italia 2017.

Il Campionato Italiano 2017 si svolgerà all’insegna del benessere del cavallo a cominciare dall’utilizzo dell’innovativo servizio GPS T-Track passando per l’area “massaggi”.

Uno specialista del settore sarà a disposizione per massaggiare il vostro cavallo prima, durante e dopo la performance.

San Vito al Tagliamento è attento al vostro cavallo, l’atleta dell’endurance.

Foto AGRIZOO