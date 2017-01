L’esperienza del C.I. Montefano a Dogato (Fe)

2 dicembre 2016

in Emilia Romagna, Endurance

Una nuova location si aggiunge nel paniere dell’endurance italiano; l’esperienza del Centro Ippico Montefano di Budrio a servizio di Tuscany Village Club di Dogato in provincia di Ferrara.

L’appuntamento è per il prossimo 11 dicembre esordirà in Emilia Romagna la gara di endurance sulle distanze CEN B, CEN B/R, CEN A, esordienti, debuttanti e promozionale.

Dogato, piccola frazione con meno di 1000 abitanti, fa parte del comune di Ostellato, in provincia di Ferrara; a detta dell’organizzazione di gara il percorso si presenta come veloce e senz’altro sicuro anche in caso di pioggia, calamità naturali escluse ovviamente.

Un debutto che fa ben sperare per l’endurance italiano che sempre più spesso presenta nuove location e nuovi entusiasti comitati organizzatori.

Di seguito trovate il programma di gara con tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio l’evento.

In gara sarà presente il fotografo Matteo Perini con il suo staff pronto ad immortalare i momenti migliori di questo primo appuntamento ferrarese.

PROGRAMMA