LE AMAZZONI? LINFA VITALE PER L’ ENDURANCE ITALIANO

23 aprile 2017

in Endurance

La storia medio – recente e quella contemporanea dell’ Endurance italiano hanno una molteplicità di elementi in comune; oggi focalizziamo ed articoliamo sulla partecipazione delle donne (amazzoni) alle competizioni.

Ebbene, lungo il correre inesorabile del tempo, si è avuta (si ha ancora, speriamo non conosca un arresto) la crescita (considerevole) in quantità e in qualità tecnico – agonistica delle amazzoni praticanti la “disciplina delle lunghe distanze”.

Un’evidenza da salutare con favore ed entusiasmo: è, infatti, uno degli anelli della collana di “buone nuove” di ieri e di oggi e, speriamo, anche di domani.

“Linfa vitale” per il nostro bellissimo sport.

Filippo Caporossi