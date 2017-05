La Bisoffi tiene alto il tricolore in Olanda

14 maggio 2017

in Endurance

Melissa Bisoffi in compagnia con Alloha (Persicko/Pohana) ha chiuso con un’ottima 5° posizione il CEI3* 160 km. di Ermelo in Olanda.

27 erano i partenti dei quali 14 hanno terminato la lunga prova.

L’amazzone che vive in Francia ma tesserata in Italia, in Abruzzo nella fattispecie con l’A.s.d. gli Amici di Merlino, ha percorso i 160 km. alla ragguardevole media di 18.54 km/h e con il record di velocità nell’ultimo anello.

La vittoria è andata alla tedesca Melanie Arnold su Sevinc con un distacco sulla nostra Melissa di appena 9 minuti.

CLASSIFICA

La femmina del 2006 nipote di Persik, lo scorso aprile ha chiuso sul podio al terzo posto nella CEI3* di Labastide Murat sempre con Melissa agli ordini.

Che dire in bocca al lupo….