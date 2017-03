I° Roccaraso Endurance Master

24 marzo 2017

in Abruzzo, Endurance

Assolutamente da non perdere …25 giugno 2017 è la data da cerchiare in rosso in calendario.

Sulla piana che circonda la rinomata stazione sciistica di Roccaraso in Abruzzo, si correrà la prima edizione di “Roccaraso Endurance Master” che comprende tra le classiche categorie, un’interessante FEI CEI1*.

Allenare in quota, trascorrere una piacevole giornata a 1.2500 metri circa sul livello del mare, gustare qualche piatto tipico locale, sono solo alcune delle possibilità che offre il magnifico altopiano della regione.

Correre nel più attrezzato comprensorio turistico d’Abruzzo, a cavallo tra il Parco nazionale d’Abruzzo e quello della Majella, è un’esperienza assolutamente da vivere.

Sport Endurance EVO dedicherà ampio reportage sulla rivista internazionale perchè questa gara ha tutte le carte in regola per diventare una classica nel panorama Italiano ed Europeo.

Il cartellone gare prevede anche una CEN B, una CEN A , una debuttanti e un’attesa under 14.

L’organizzazione della gara è nelle mani di Massimo Verna, Presidente del centro ippico “la Mandrakata” di Sant’Eusanio del Sangro (CH) coadiuvato dall’esperto cavaliere azzurro Jacopo di Matteo.

State con noi per maggiori informazioni…

Jacopo di Matteo: +393894504088

Massimo Verna: +393392748523