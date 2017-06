HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival: successo strepitoso

23 giugno 2017

in Endurance, Toscana

A 13 giorni dall’evento Lifestyle di San Rossore, superata la barriera dei 100 partenti solamente per le gare della domenica; numero ovviamente destinato a salire.

Soltanto pochi anni fa si sentiva parlare del mito di Compiégne dove tutto il mondo dell’endurance si spostava in massa; oggi l’asse endurance mondiale si è decisamente spostato in Italia, in Toscana nella fattispecie.

Un luglio incandescente è quello che ci attende e, vedendo i numeri al momento espressi dal contatore iscritti della gara in Toscana, non possiamo che confermarlo a mani basse.

Un format quello del “Lifestyle” che, grazie alla lungimiranza del “deux ex machina” Gianluca Laliscia, è diventata l’eccellenza dell’endurance mondiale richiamando pubblico e cavalli da ogni dove.

Tutto esaurito nei dintorni dell’Ippodromo di San Rossore per la gioia delle strutture ricettive locali nonché dei Comuni.

HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival