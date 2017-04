GPS T-TRACK: SUCCESSO A VITTORITO, QUASI SEIMILA PERSONE COLLEGATE

14 aprile 2017

«Cinquemila ottocento persone hanno seguito da tutto il mondo la gara di endurance internazionale di Vittorito grazie al servizio GPS T-Track» .

L’ internazionale di Vittorito (Aq), importantissimo appuntamento stagionale corsosi la scorsa settimana, di cui abbiamo relazionato diffusamente, si è caratterizzato positivamente anche per l’assoluta novità, ben accolta da tutti. Da qualunque dispositivo collegato ad internet, smarthopne, tablet, PC, è stato possibile seguire in “diretta live” l’evolversi della gara. Il marchio italiano T-Track GPS ha messo a punto un semplice ma efficace sistema di tracciabilità dei binomi in gara, fruibile da tutti.

A Vittorito è stata scritta, grazie al marchio italiano T-Track GPS, un’altra pagina di crescita e modernizzazione dell’ Endurance contemporaneo.

Filippo Caporossi