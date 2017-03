GIOVANI, ENDURANCE PONY E UNDER 14: UN VOLANO DI OPPORTUNITA’

5 marzo 2017

In una disciplina equestre come l’Endurance, tanto affascinante quanto complessa, è importante prestare attenzione alla base.

Sembrerà un’ovvietà, ma non è così: i comitati organizzatori rappresentano la spina dorsale di un settore che, nonostante la crisi economica, cresce, e sempre più incisivamente.

Una fattispecie molto importante, che dà soddisfazioni in ogni dove, è quella dei giovani: Endurance Pony e Under 14.

Sul territorio, da nord a sud, anche in quelle regioni dove la cultura della formazione primaria giovanile, un tempo, non era radicata come altrove, cominciano a registrarsi successi di pubblico non trascurabili che, a ben osservare, rappresentano un elemento oggettivo di assoluta importanza sul quale poggia il futuro.

«Gli obiettivi di questo nuovo regolamento endurance pony sono: Promuovere la disciplina dell’endurance ai giovanissimi creando delle categorie di gara che possano essere affrontate in serenità e sicurezza dai bambini strutturare un percorso formativo rivolto ai giovanissimi, funzionale al loro passaggio graduale alle categorie superiori; introdurre l’educazione fisica del cavaliere nell’equitazione attraverso l’insegnamento dei concetti di “allenamento, fatica e resistenza”; educare i giovani cavalieri ad un corretto spirito sportivo; educare i giovani cavalieri allo spirito di squadra. Il presente regolamento relativo alle gare di endurance per pony, indica tutte le caratteristiche tecniche e le modalità per tale tipo di manifestazione. Per quanto non riportato nei successivi articoli, ci si dovrà attenere a quanto indicato nel Regolamento delle gare di Endurance in Italia in vigore».

Ecco il “cuore pulsante” del regolamento Endurance Pony Fise, attualmente in vigore.

Credere a questo “mondo”, vivace e con margini degni di nota in tutta la Penisola italiana, è un’azione lungimirante: l’Endurance è portatore di attrattiva, divertimento e formazione sportivo – sociale.

Avanti!

Filippo Caporossi