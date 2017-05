11 maggio 2017

in Endurance, Friuli Venezia Giulia

Il ghiaccio, ambito prodotto per le gare di endurance, sarà presente a San Vito al Tagliamento in occasione dei prossimi Campionati Italiani Assoluti 2017.

Durante tutta la manifestazione sarà attivo fin dal pomeriggio di giovedì 1 giugno, venerdì 2 giugno e sabato 3 giugno il servizio di vendita ghiaccio (1,10€ al kg) con orari da concordare.

Sig. Antonio IPPOLITI

Ditta: IGLOO

Via Gaeta, 31

33100 UDINE

CELL. +393311575866

E-mail: commerciale@glooghiaccio.it