Gardu Pintu e Patrizia Giacchero firmano la lunga di Follonica

15 novembre 2015

in Endurance

Due certezze in campo non potevano che dare il risultato che tutti hanno applaudito, la vittoria.

Grande rientro nelle corse per Patrizia Giacchero che in sella a Gardu Pintu di Freedom Endurance Team, vince la CEI3* in due giorni.

Complimenti vivissimi anche a Beatrice Chiapponi seconda in volata finale in compagnia di Tarassaco Bosana.

Terza piazza per l’esperto Pietro Moneta e Psyche du Verdot che nonostante la caduta di ieri ha tenuto duro salendo oggi sul podio.

Ricordiamo che l’ampio reportage dell’evento verrà pubblicato sul prossimo numero di Sport Endurance EVO che uscirà a fine dicembre.

Le classifiche sono disponibili sul link che segue mentre le fotografie dell’evento saranno visionabili su Studio TAMTAM di Matteo Perini.

Classifiche di tutte la categorie in programma su ENDURANCEONLINE