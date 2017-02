Freedom Horseriding Endurance Team: il 2014 in numeri

23 gennaio 2015

in Endurance

Come ogni azienda che si rispetti, a fine anno anche per FREEDOM Horseriding Endurance Team è tempo di bilanci.

I primi dati che balzano agli occhi non lasciano dubbi, il 2014 ha segnato un deciso cambio di marcia; le vele sono sempre state ben spiegate e la prua diritta verso l’obiettivo.

Il salto di qualità è stato evidente frutto dell’ottimo lavoro dei timonieri Chiara Rosi e Marcello Conte ma soprattutto dell’intero team, compatto ed affiatato.

Le ambizioni per il 2015 sono impegnative e ricche di insidie ma la parola “sfida” è la chiave con la quale il team Freedom cercherà di aprire quanti più scrigni possibili scoprendone i tesori nascosti.

In questa sede è impossibile ripercorrere a parole e in maniera esaustiva l’intera e densa stagione agonistica 2014, dunque lasciamo a numeri e grafici il piacevole compito.

Sport Endurance è stato vicino all’associazione di Sansepolcro in virtù di un accordo commerciale volto ad evidenziare non solo i risultati sportivi di cavalli e cavalieri, bensì le storie, le curiosità e tutte quelle sensazioni che solo chi vive l’endurance e vive di endurance, può capire fino in fondo.

Spazio a numeri, grafici e foto

21 le partecipazioni alle gare FEI in Italia

56 le partecipazioni alle Gare Regionali

6.460,5 i km. affrontati in gara

5.215,5 i km. conclusi in gara.

21 i podi ottenuti

12 i primi posti

5 i secondi posti

3 i terzi posti

2 le best conditions (Cherra e Persival Ruspina)

14 i cavalieri tesserati Freedom: Chiara Rosi, Cecile Miletto, Marcello Conte, Cocciuti Alessandro, Marcucci Michela, Zineddu Alessandro, Lucia Corvina, Mazzi Elena, SYlvie Feriani,Daniele Sonnini, Anna Celli, Accardi Erica, Ivano Guerrini, Tommaso Pianigiani.

4 i cavalieri non tesserati Freedom che hanno corso per la Freedom: Aurora Salvati, Carlo Di Battista, Annelie Eriksson (Svezia) e Efi Koutsafti (Grecia)

1 il mese che la Freedom non è uscita in gara: Gennaio

19 i grooms della Freedom : Chiara, Marcello, Ferdinando Ferrigno, Zineddu Alessandro, Michela Marcucci, Cocciuti Alessandro, Ivano Guerrini, Mazzi Elena, Daniele Sonnini, Tommaso Pianigiani, Marco Caroni, Erica Accardi, Silvia Alessandrini, Anna Celli, Anna Dell’Omarino, Lucia Corvina, Rachele Rossi, Beccati Francesca, Minnucci Roberto

3 i veterinari: Dott. Conte Marcello, Dott.ssa Beccati Francesca, Dott.ssa Santinelli Isabella

1 il maniscalco: Minnucci Roberto

3 i ferri persi durante le gare

3 i cavalli Freedom che da questa stagione gareggiano negli UAE: Pahiya del Ma’, Onda di Chia, Persival Ruspina

1 il cavallo che ha partecipato ai WEG (Sartilly): Gardu Pintu

Quasi 17 gli anni di Cherra, vincitrice Campionato Mipaaf 7 anni ed oltre 100+100 km.

23 i cavalli allenati dalla Freedom (Penelope del Ma’, Pedroseddu, Patarozi, Quaissa del Ma’, Rashida del Ma’, Repattadesu, Hossam Al Shaqab, Najem Al Shaqab, Aban Al Shaqab, Nibbaredda, Nonnoremo, Oliva Nera, Cherra, Gardu Pintu, Zippin, Etruria, Amurath, Wenezja, FREE Akab, Filieri, Persival Ruspina, Onda di Chia, Pahiya del Ma’)

2 le Collaborazioni con cavalieri stranieri : Tarek Taher (Arabia Saudita)e Cecile Miletto (Francia)

3 i podi ottenuti nel ranking tour 2014 (Pianigiani Tommaso, secondo sui cavalieri regolarità, Gardu Pintu, secondo sui cavalli velocità, Alessandro Zineddu, terzo sui cavalieri velocità.

28,081 km/h la media della fase 3 di Penelope del Ma’, che ha vinto la CEI1* H.H. Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Endurance Cup

1 il nuovo componente della Freedom nato nel 2014, Claudio Conte 🙂

3 le uscite su Sport Endurance EVO magazine

Infinite le soddisfazioni che la Freedom ha regalato a TUTTI NOI

Grazie a tutti…