FORMAZIONE: in Calabria 15 corsi professionali

19 aprile 2017

in Calabria, Formazione

Il Comitato regionale FISE Calabria ha reso noto il Calendario “Formazione 2017”: 15 le opportunità di crescita professionale.

L’ elenco dettagliato:

1. Corso di Formazione Unita’ Didattica N° 1 Conoscenza di Base (O.T.E.B.) 56 ore (Propedeutico per tutti corsi di formazione);

2. Unità Didattica n°2 Operatore Tecnico Equestre di Base (64 ore);

3. Unità Didattica n°2/re Operatore Tecnico di Riabilitazione Equestre (O.T.R.E.) 48 ore specialistiche 6 giornate;

4. Unità Didattica n° 2 e. C. Corso di Formazione per Operatore Tecnico di Equitazione di Campagna (O.T.E.C.) 48 ore specialistiche 6 giornate più esami;

5. Unità Didattica n° 3 Dressage 1 48 ore 6 giornate;

6. Unità Didattica n°3/re Tecnico Riabilitazione Equestre 116 ore specialistica 14 giornate;

7. Unità Didattica n°4 Salto Ostacoli 1 48 ore 6 giornate;

8. Unità Didattica n° 5 Concorso Completo 1 48 ore 6 giornate;

9. Unità Didattica n°6 Veterinaria –Mascalcia 1 24 ore 3 giornate;

10. Unità Didattica n° 7 Psicologia 1 24 ore 3 giornate;

11. Unità Didattica n° 8 Pedagogia e Tecniche Educative 1 24 ore 3 giornate;

12. Unità Didattica 9 Attività Ludica con Pony 16 ore 2 giornate;

13. Unità Didattica 13 Lavoro del Cavallo non montato 16 ore 2 giornate;

14. Unità Didattica N° 28 Corso di Formazione Horsemanship e Etologia 16 ore;

15. Corso di Formazione per Guida di Equiturismo 16 ore.

La formazione? un imperativo categorico anche nel “nostro mondo”.

Filippo Caporossi