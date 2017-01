Follonica: le mappe degli anelli

11 novembre 2016

in Endurance, Toscana

Ultimi sette giorni utili per potersi iscrivere ad una delle categorie che prenderanno il via a Follonica il prossimo fine settimana: dal 18 al 20 Novembre prossimi, presso l’Ippodromo dei Pini ed il Parco di Montioni, prenderanno il via ben quattro categorie internazionali. Oltre a due categorie di 120 Km, una CEI2* Open valida anche come Campionato MiPAAF 7 anni ed una dedicata agli Young Riders, vi sarà l’attesissima CEI3* divisa in due tappe di 94Km su due giorni, a cui si aggiungeranno le finali del circuito ‘giovani cavalli’ MiPAAF, una categoria CEI1* 86 Km Open, una CEN A ed una Debuttanti.

Tutte queste categorie vedranno il proprio percorso snodarsi attraverso uno o più dei quattro anelli predisposti dall’organizzazione e suddivisi per colore, dei quali vi presentiamo le mappe satellitari qui sotto.

Ora non vi resta che iscrivervi su Endurance Online, e per qualsiasi altra informazione fare riferimento al Programma Ufficiale; per tutto il resto, è possibile rivolgersi a Billy al +393397013245, od a Katia al +393475848816.