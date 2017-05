I° Trofeo Fogliarina: debutto in endurance

17 maggio 2017

in Endurance, Senza categoria, Toscana

L’Associazione Dilettantistica Equestre Fogliarina è un centro ippico associato alla FISE dal 1984 con scuola di equitazione e Pony Club, immersa nel verde della Val di Chiana a soli 15 km da Arezzo e 5 minuti dalle uscite dell’autostrada A1.

Il movimentato centro ippico organizza per il prossimo 22 e 23 luglio la 5° tappa del Campionato Toscano spegnendo la prima candelina, si spera di una lunga serie.

Il percorso, come ben dettagliato nella bozza di programma allegata al presente articolo, si svolge su un anello di 28 km su strade campestri e argini di fiume, immersi nell’alta Val di Chiana, in un susseguirsi di uliveti, vigne e campi di grano e girasoli.

Viene voglia ad andare a corre in questo luogo dopo aver letto la descrizione del percorso.

Oltre le tre classiche categorie regionali, spazio ai pony per i quali è stato predisposto un anello di 3 km. che seppur breve offre scorsi interessanti.

Non resta che prendere nota dei contatti e prenotare un week end tra sport, natura e relax nel cuore della Val di Chiana.

Bozza programma