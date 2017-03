FISE LOMBARDIA: SPECIFICHE REGOLAMENTARI 2017

28 marzo 2017

Anche per la stagione agonistica 2017 il Dipartimento Endurance Fise Lombardia ha provveduto a redigere un Regolamento ad hoc per le gare che si svolgeranno all’interno dei confini regionali; esso, ovviamente, è conforme ai dettati nazionali ed internazionali.

«La novità principale è il ritorno ai Campionati Senior nella formula a tappe, ma con la variante rispetto al passato che il cavaliere potrà utilizzare cavalli diversi. In passato, i Campionati Lombardi a tappe erano a binomio, ovvero cavaliere e cavallo dovevano correre insieme per cumulare i punti. Ora, il cavaliere potrà usare diversi cavalli ed i punteggi saranno tra loro cumulati. Invariata la formula dei migliori 4 punteggi su 5, mentre è inserita la regola che per entrare nella classifica di Campionato servono almeno due punteggi. In ultimo, la parte relativa agli Under 16 è stata stralciata poiché verrà pubblicato un Regolamento apposito».

In sella verso i vostri obiettivi. Forza!



Filippo Caporossi