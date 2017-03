FISE: RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE IL 27 MARZO 2017

22 marzo 2017

in Varie

Il prossimo lunedì, l’ultimo del corrente mese, il giorno 27, alle ore 11, presso il Palazzo delle Federazioni – Viale Tiziano 74a, in quel di Roma – si svolgerà un’ adunanza del parlamentino degli sport equestri: il Consiglio federale Fise.

Sei gli asterischi tematici in agenda per il presidente, avv. Marco Di Paola, e gli eletti in seno al massimo organo di governo dell’equitazione italiana.

Questo l’Ordine del giorno:

– Comunicazioni del Presidente;

– Approvazione verbale riunioni precedenti del 20 febbraio e del 13 marzo;

– Bilancio Preventivo 2017;

– Attività sportive;

– Attività gestionali e amministrative;

– Varie ed eventuali.

Buon lavoro a tutti.

Filippo Caporossi