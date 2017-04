FEI Meydan World Endurance Championship for Juniors & Young Riders 2017

24 aprile 2017

in Endurance, Veneto

La splendida location di Parco Sigurtà, sinonimo di “endurance”, per la seconda volta in 4 anni è stata scelta come palcoscenico per l’importante manifestazione mondiale.

I cancelli del secondo parco più bello d’Europa, così decretato nel 2015 dall’European Garden Award, apriranno ai FEI Meydan World Endurance Chapionship for Juniors & Young Riders, il prossimo 23 settembre 2017.

James Coppini e Diego Albiero, drivers del fortunato format “Italia Endurance Festival”, sono già al lavoro al fine di garantire gli alti standard qualitativi ai quali i tanti cavalieri che hanno corso a Valeggio sul Mincio (Vr), sono abituati.

I più forti giovani binomi al mondo si misureranno su un percorso tecnico ma scorrevole adatto a tutte le condizioni meteo.

In cartellone, oltre al Campionato del Mondo YR, si correranno la FEI Meydan Italia Endurance Cup 2017 CEI2* e CEI2*YR e la CEI1* nonchè la 120 km. Ladies riservata alle donne, categoria che ha sempre richiamato molte amazzoni da ogni dove.

Dal 5 maggio in poi sul sito ufficiale della manifestazione www.italiaendurancefestival.com e sulla sezione Eventi+ di Sportendurance.it troverete tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio l’evento.