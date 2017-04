ENDURANCE PROTAGONISTA NELLA DOMENICA DI PASQUA

16 aprile 2017

in Endurance, Gare

Una Domenica pasquale intensa per l’ Endurance italiano: molti team, infatti, hanno svolto sedute di allenamento in vista degli impegni agonistici calendarizzati nel prossimo fine settimana.

A Città della Pieve (TR) – Umbria, si disputerà un CEI1* e la I^ Tappa del Campionato Interregionale Lazio – Toscana – Umbria 2017;

in quel di Provaglio d’Iseo (BS) – Lobardia, i giovanissimi Under 16 e Under 14 animeranno un’interessante giornata di Endurance;

così come avverrà più a sud, precisamente a Nola (NA) – Campania: in agenda una gara Endurance Pony.

Buona rifinitura a tutti.

Filippo Caporossi