in Endurance, Sardegna

Successo; questa è l’unica parola che viene in mento mentre scriviamo. E successo in Sardegna in tutti i sensi.

Un lungo e piacevole week-end quello vissuto all’Horse Country Resort di Arborea.

Questo piccolo comune in provincia di Oristano il quale nome proviene del latino arboreta “boscaglia, boschi”, ha saputo accogliere con la nota gentilezza sarda, il mondo dell’endurance, abbracciandolo e sposandolo.

Sardegna Endurance Lifestyle ha saputo offrire quell’endurance che tutti vogliono, quello spensierato ed autentico.

Un plauso ed un grazie va sicuramente a Miss Lara Sawaya che con il suo Festival firmato HH Sh. Mansoor bin Zayed An Nahyan, ha saputo cogliere l’occasione e sedersi accanto alla famiglia Giachino e il loro lussureggiante Resort vista mare.

Il sorriso impresso nei voti delle amazzoni e dei cavalieri alla ripartenza di ogni giro era emblematico e rassicurante.

Vedere centinaia di persone, ospiti del resort e curiosi provenienti dal paese vicino accalcarsi nel parterre di gara e poi in premiazione, ha riempito il cuore di un comitato organizzatore al lavoro dai primi mesi dell’anno.

Ci sono stati momenti difficili ma, spinti da passione e supportati da un team giovane e dinamico, tutto è scivolato via e l’obiettivo centrato in pieno.

C’è tempo per parlare dei risultati, delle performance e dei premi, la rivista cartacea mondiale Sport Endurance EVO dedicherà ampio reportage all’evento grazie anche agli scatti superbi del fotografo chiamato per l’occasione, Michele Ardu.

Le basi per Sardegna Endurance FESTIVAL 2018 sono state poggiate in maniera chiara e solida, tanti sono i progetti e le sorprese in cantiere per il prossimo anno e, chi avesse perso questa straordinaria chance di vivere l’endurance in Sardegna, segni da subito in calendario la tappa 2018.

Stay tuned…