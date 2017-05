Provaglio d’Iseo alle porte

2 maggio 2017

in Endurance, Lombardia

Attendiamo la chiusura delle iscrizioni del CEI1* di Provaglio d’Iseo per domani alla mezzanotte e per dopodomani per le regionali.

Attendiamo fuori le mura del Centro Ippico Ambassador come fecero, così racconta la storia più accreditata, l’esercito dei Franchi, prima di entrare a Brescia.

Si racconta che essi vi rimasero per un un breve periodo, un “tempo corto” e di lì il nome Franciacorta.

Questa rinomata aerea naturale conosciuta i tutto il mondo per gli ottimi vini, sarà teatro del primo round di endurance che quest’anno promette sorprese per il prossimo autunno.

State connessi e vedrete.

Iscrizioni su enduranceonline.it

La foto della precedente news dedicata a Provaglio è stata dedicata alla volata della CEI3* tra Daniele Serioli e Fabrizio Leonardelli (vinta al fotofinish da quest’ultimo), ora è la vota di Camilla Coppini con Oxidado, binomio vincitrice della CEI2YR* dello scorso anno.