Cresce l’attesa per l’internazionale di Vittorito

27 marzo 2017

Il contatore iscrizioni segna -4, tanti sono i giorni rimasti per iscriversi ad uno degli eventi più importanti della stagione.

Il Comune di Vittorito in Abruzzo si appresta a vivere giorni ricchi di appuntamenti sportivi, a cominciare dalla CEI3*, passaggio obbligato per chi sogna l’Europeo di Brussels che si correrà in Agosto.

Il cartellone prevede ancora la 120 km. Seniores e Young riders, la 90 FEI, le regionali ed infine il MiPAAF che da sempre ha richiamato parecchi cavalieri.

Il nuovissimo ma già rodato sistema di rilevamento GPS T-Track sarà utilizzato con certezza sulla 160 km. e probabilmente anche sulle altre categorie, aspettiamo decisioni del C.O.

Il sistema permette di seguire “live” la gara tramite smartphone o computer; tale servizio assicura trasparenza e regala sicurezza sia ai cavalli che ai cavalieri che, in qualunque momento saranno geolocalizzati con un errore al di sotto dei 3 metri.

Sarà altresì possibile richiedere la propria traccia dopo la gara in quanto il servizio registra tutto il percorso.

Non resta che aspettare la chiusura delle iscrizioni per poi tirare le somme.

Iscizioni e prenotazioni su www.enduranceonline.it