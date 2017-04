“Cin Cin” Montalcino: appuntamento al 21 maggio

20 aprile 2017

in Endurance, Toscana

Conosciuto in tutto il mondo per l’ottimo “oro rosso” ospiterà il prossimo 21 maggio, il IV Trofeo del Brunello, gara di endurance valida per il Campionato regionale Toscana.

Oltre al bel montepremi messo in palio (1.600 € in denaro) sul piatto anche i premi MiPAAF giovani cavalli e ANICA.

La gara intitolata alla memoria di Mario Generali, si svolge all’interno della rinomata Azienda Banfi, almeno il 90% del percorso infatti, interessa l’area della tenuta.

A fare da cornice al briefing per gara, lo splendido Castello di Poggio alle Mura, luogo nel quale, al termine dei lavori, verrà degustato un ottimo aperitivo offerto a tutti i presenti.

Segue PROGRAMMA